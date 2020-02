Hamsik sul coronavirus: "Siamo preoccupati, speriamo vada tutto per il meglio"

Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista al quotidiano Marca in vista della sfida di questa sera. Tra le prime domande, il tema coronavirus: "A gennaio non è stato così grave, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando riprenderà il campionato, non è facile e tutti noi dovremmo essere rassicurati. In Italia c'è molta preoccupazione e si sta diffondendo, spero solo che presto vada meglio per il bene di tutti".