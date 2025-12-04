De Zerbi su Raspadori: "Decisivo per gli Scudetti a Napoli, può imporsi ovunque"

Nel corso della sua intervista rilasciata a Sportitalia, Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato anche della possibilità che Pierre-Emile Højbjerg si trasferisca alla Juventus a gennaio: "È un mio fedelissimo. Vice-capitano, è il giocatore con più personalità e carisma. Non credo si muova".

Avete ceduto Rabiot al Milan in estate. "È un campione, è un bravissimo ragazzo e professionista esemplare. C’è stato un problema, ci sono delle regole e lì la situazione è degenerata. Come calciatore è difficilmente sostituibile".

Raspadori non sta trovando lo spazio che ci si immaginava all'Atletico Madrid. "È uno di quelli su cui ho investito molto, l’ho fatto capitano a 18 anni. È un testardo per imporsi ovunque, è stato decisivo per gli Scudetti del Napoli. A Madrid ha avuto un’occasione importante".