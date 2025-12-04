Podcast Rai, Paganini: "Conte ha un prediletto per il mercato di gennaio e gioca all'Inter"

Il giornalista Paolo Paganini è stato ospite di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà.

Non finisce l'emergenza in casa Napoli, che perde anche Lobotka. Come ti spieghi così tanti infortuni? "Il discorso penso sia legato anche agli allenatori. Gli allenamenti di Conte per esempio non sono così normali rispetto a quelli di altri tecnici. Gli allenamenti di Conte sono come e più intensi di una partita; con tanti impegni si arriva inevitabilmente ad un logorio dei giocatori".

De Laurentiis in un tweet ha scritto che il Napoli di quest'anno è più forte. Ti aspetti comunque qualcosa sul mercato a gennaio? "Il Napoli è più forte dell'anno scorso, ma ora oltre al campionato ci sono da giocare Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Di sicuro verrà fatto qualcosa a centrocampo, dato che l'assenza a lungo termine di Anguissa potrebbe pesare. Ci sono stati sondaggi sia all'estero che in Italia, anche se Conte preferirebbe qualcuno dalla Serie A. Il prediletto sarebbe Frattesi, per quanto si sia fatto anche il nome di Goretzka. Il punto è che certi giocatori è difficile che possano arrivare in prestito a gennaio".

La Juventus potrebbe approfittarne nella sfida di Domenica? "La partita potrebbe dire molto per quanto riguarda la Juventus. Sei i bianconeri dovessero uscire indenni da Napoli potrebbero aumentare la propria autostima, nonostante l'assenza di Vlahovic e la necessità di capire se David e Openda potranno essere finalmente all'altezza. Comunque mi aspetto una partita molto tattica, ma come ho detto prima penso sarà un test più probante per la Juventus".