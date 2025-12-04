Podcast Colonnese: "Stupito da tutti questi infortuni nel Napoli nonostante ci siano gps e dati"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Francesco Colonnese, ex difensore.

Napoli, c'è anche la tegola Lobotka ora: "Certo, è un giocatore che insieme a McTominay è un leader di questo Napoli. E' un'assenza pesante, mi stupiscono tutti questi infortuni. Negli ultimi 20 anni ci sono GPS, metodologie di allenamento e analisi dati incredibili, incredibile che ci siano in certe big infortuni così importanti. Ed è una cosa che va analizzata. In Italia c'è un problema di base che va risolto. Dal punto di vista atletico si lavora diversamente che negli altri Paesi, altrimenti non si spiega questo".

E ora il Napoli sfiderà la Juventus: "Anche la Juve ha delle assenza, il Napoli di più, è vero. La Juve può avere un vantaggio da questo punto di vista, ma il Napoli in casa fa tanti risultati, spinta dall'ambiente. Sono due squadre che devono fare bene, a partire dalla Juve, è una partita aperta, ma per me il fattore Maradona incide. E' il primo test importante per Spalletti da quando ha preso la Juve. Il Napoli è abituato a certe partite in emergenza, sono forti comunque".