Pedullà: “Khalaili-Gila persi per colpa di Conte, lascia zavorre e bancomat vuoti”

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Nel suo editoriale per Sportitalia il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dichiarato: "Il Napoli sta per perdere entrambi gli obiettivi prioritari del mercato (Gila e Khalaili) per colpa di… Antonio Conte. In condizioni di normalità e con la possibilità di condurre un mercato regolare, entrambe le operazioni sarebbero state chiuse. Ma Conte ha svuotato tutti i bancomat di ADL: gli affari Lukaku, Lucca e Noa Lang sono stati una bastonata tra testa e collo.

Adesso bisogna cedere prima di tornare sul mercato in entrata, semplicemente perché non si può sempre pensare di mettere le mani in tasca o di fare bonifici. Morale: Conte ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana e gli vanno fatti i complimenti. Ma ha lasciato una zavorra incredibile, come quando ti presenti senza passaporto e non puoi prendere, almeno in questi giorni, il volo per le Maldive".