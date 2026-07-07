Falcao lancia la Roma: “È da Scudetto se rinforza la squadra seguendo Gasperini”

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Paulo Roberto Falcao ha espresso piena fiducia nel lavoro di Gasperini, ritenendo la Roma una seria candidata allo Scudetto.

Paulo Roberto Falcao, oggi commentatore dei Mondiali per Rai Sport, ha rilasciato un'intervista all'edizione romana del Corriere della Sera, soffermandosi prima sul suo storico compagno di squadra Bruno Conti, che si appresta a lasciare la Roma dopo una vita trascorsa in giallorosso: “L’ho trovato bene, ha gli stessi capelli di prima e io no. La Roma difficilmente troverà un giocatore tanto forte nel suo ruolo, ma Bruno è soprattutto un grande uomo. Un amico".

Falcao: "Gasperini può portare la Roma allo Scudetto"

Parlando della Roma di oggi, Falcao ha espresso grande fiducia nel lavoro di Gian Piero Gasperini: "Credo tantissimo in Gasperini. Ha fatto centro dopo stagioni eccellenti all'Atalanta, da protagonista, e ha riportato in alto la Roma. Merita rispetto. E quest'anno credo possa vincere lo Scudetto: la proprietà americana non ha risorse inferiori alle altre grandi". L'ex centrocampista brasiliano ha poi indicato la strada per rendere la squadra ancora più competitiva: "Va rinforzata la squadra nei ruoli scoperti, ascoltando Gasperini. Greenwood? Non lo conosco".