Fabbroni sottolinea: "Il Napoli si porta dietro un problema da diverse stagioni"

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Mario Fabbroni ha parlato del momento del Napoli, soffermandosi sulla gestione di De Bruyne e la necessità del club azzurro di intervenire sul mercato.

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni, che ha analizzato diversi temi legati al Napoli e al momento del calcio internazionale. Tra gli argomenti affrontati anche la gestione di Kevin De Bruyne da parte del Belgio e la scelta di lasciarlo in panchina nella sfida contro gli Stati Uniti: “Il Belgio per fortuna ha asfaltato gli Stati Uniti. De Bruyne in panchina contro gli Stati Uniti? Dal punto di vista tattico è stato condivisibile visto il risultato. Garcia l’avrebbe voluto mettere nel secondo tempo in un certo caso, ma se l’è risparmiato. Non so se questo è un passaggio necessario, perché non è in grado di reggere partite a questo alto livello”.

Fabbroni: “Il Napoli deve vendere, ci sono problemi di bilancio”

Fabbroni si è poi soffermato sulla questione arbitrale e sulle strategie del Napoli in vista del mercato: “Cosa mi aspetto dal mondo arbitrale? C’è da aspettarsi tantissimo, perché la questione degli arbitri è una delle questioni rimaste appese, tra le più gravi che necessitano un cambiamento radicale. Orsato ha diviso molto quando era in campo”.

Parlando delle possibili cessioni in casa azzurra, il giornalista ha evidenziato la necessità di fare ordine nella rosa: “Cedere 27 calciatori del Napoli? Quelli seri saranno 10-11. Questo è il problema di questo club, che si porta da qualche stagione. Se il Napoli è a caccia di soldi, è anche perché ha necessità di mettere a posto le componenti del bilancio, visto che per poco non ha avuto una sanzione”.