Giaccherini confida in Allegri: “Rosa di altissimo livello, può fare molto bene a Napoli”

vedi letture

Emanuele Giaccherini ha parlato del Napoli e dell’importanza della maglia azzurra, soffermandosi anche sull’arrivo di Massimiliano Allegri

L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del legame speciale tra Napoli e i calciatori che vestono la maglia azzurra. L’ex nazionale ha sottolineato il peso della piazza partenopea e il valore storico della casacca indossata da grandi campioni come Diego Armando Maradona: “Napoli è una piazza dove qualsiasi calciatore che arriva sente il peso, il valore, l’importanza, la storia di questa maglia, la maglia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore nella storia del calcio. Quindi, insomma, una maglia troppo, troppo importante, troppo bella”.

Giaccherini su Allegri: “Parte dal lavoro di Conte, con qualche ritocco può fare molto bene”

Giaccherini ha poi analizzato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, evidenziando il ruolo dell’allenatore nella gestione del gruppo e la solidità della rosa a disposizione: “Allegri? È un gestore. Secondo me parte da una base importante, parte dal lavoro di Antonio Conte che gli lascia sicuramente tanto. C’è una struttura forte, perché comunque il Napoli ha una rosa veramente di grande livello e quindi, insomma, con qualche ritocchino e con la sua capacità saprà addomesticare un po’ quelle che sono le situazioni del gruppo, di gestione. Io penso che possa fare molto bene”.