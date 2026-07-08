Calciomercato Napoli, Vanoli: “Bellanova pronto per una nuova sfida. Dodò? Che qualità”

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L’ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dei possibili obiettivi del club azzurro, soffermandosi sulle caratteristiche di Bellanova e Dodò.

Paolo Vanoli, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcuni giocatori accostati al Napoli, tra cui Raoul Bellanova e Dodò. L’ex tecnico viola ha elogiato in particolare le caratteristiche dell’esterno dell’Atalanta, considerandolo un profilo adatto al sistema di gioco del 3-5-2: “Un ragazzo eccezionale… è un ragazzo adatto al sistema di gioco del 3-5-2, se il mister vorrà continuare su questa strada qua, è un giocatore che sicuramente, dopo questi anni che ha fatto all’Atalanta, avrà voglia anche di rimettersi in gioco”.

Vanoli su Dodò: “Giocatore tipico brasiliano, grande tecnica e qualità”

L’ex Fiorentina ha parlato anche di Dodò, altro esterno seguito dal Napoli, mettendone in risalto la tecnica e la duttilità tattica: “Dodò è un giocatore tipico brasiliano, grande tecnica, ti fa uscire dal basso, grande qualità anche di giocare dentro il campo”.