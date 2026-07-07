Shilton: "Con il VAR, i 2 gol di Maradona a Messico '86 non sarebbero stati convalidati"

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A quarant'anni da Inghilterra-Argentina del Mondiale 1986, Peter Shilton è tornato a parlare della storica sfida contro Diego Armando Maradona.

Peter Shilton è tornato a parlare del Mondiale del 1986, riaprendo il dibattito su una delle partite più controverse della storia del calcio: il quarto di finale tra Inghilterra e Argentina, disputato allo stadio Azteca. A poche ore dalla vittoria dell'Inghilterra contro il Messico negli ottavi di finale del Mondiale 2026, l'ex portiere dei Tre Leoni ha pubblicato un messaggio sui social ricordando l'eliminazione subita quarant'anni fa per mano di Diego Armando Maradona.

Shilton: "Con il VAR nessuno dei due gol sarebbe stato convalidato"

Titolare in quella sfida del 1986, Shilton ha raccontato di aver convissuto a lungo con l'amarezza per quel risultato, segnato dai due celebri gol di Maradona, compresa la "Mano de Dios": "Sì, ho conservato rancore perché credevo sinceramente che fossimo noi la squadra destinata a vincere il Mondiale del 1986", ha scritto. L'ex portiere ha poi aggiunto: "Siamo stati penalizzati da entrambi i gol. Se ci fosse stato il VAR all'epoca, nessuno dei due sarebbe stato convalidato". Pur mantenendo la sua opinione sull'esito di quella gara, Shilton ha infine chiarito di aver ormai superato quella delusione: "Ho messo da parte il rancore, ma continuo a pensare che l'Inghilterra meritasse di vincere".