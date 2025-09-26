Hojlund: "Il Milan mi cercava in estate? Dico solamente una cosa"

Domenica c’è il Milan, che in estate l’ha inseguita a lungo. "So solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli".

Questo un estratto dell'intervista di Rasmus Hojlund a Repubblica. Il centravanti ex Atalanta era stato a lungo accostato ai rossoneri, poi l'infortunio di Lukaku ha cambiato tutto perché il Napoli si è fiondato con decisione su di lui e alla fine ha chiuso in poco tempo con lo United mentre il Milan, che cercava una punta, prima ha stoppato l'arrivo di Boniface e poi ha scelto un profilo completamente diverso come quello di Nkunku che è un esterno puro dal Chelsea.