Cds, Giudice: "Le rivali del Napoli si sono squagliate, nessuna merita il titolo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Giudice, giornalista ‘Corriere dello Sport’

Oggi nessuna di quelle dietro il Napoli merita il titolo per vari motivi. Chi più, chi meno ha avuto periodi positivi e negativi. Il caso plusvalenze? In questi giorni se ne sono sentite di tutti i colori. Il giudizio del Coni sarà di legittimità, non entra nel merito se siano giusti i 15 punti o no, giudicherà solo se il processo è stato legittimo".