Dazn, Marelli: "La spiegazione di Rocchi su Massa è perfetta, ma i retropensanti restano"

Nell'episodio del rigore non dato a Belotti in Torino-Inter, Massa "si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida". Questo il pensiero del designatore Gianluca Rocchi, sul quale è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24: "La spiegazione su Massa di Rocchi è perfetta, però soddisfa solo coloro che pensano che ci possano essere degli errori anche davanti al monitor. Orsato diede la spiegazione più logica anche per il famoso fallo di Pjanic, ma comunque i retropensanti restano".