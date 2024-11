Dazn, Marelli: "Rigore Inter non c'era! Mani Olivera? Casuale e impossibile da evitare"

Luca Marelli, esperto arbitrale, nel corso di Dazn Serie A Show ha detto la sua su i vari episodi arbitrali durante Inter-Napoli

Luca Marelli, esperto arbitrale, nel corso di Dazn Serie A Show ha detto la sua su i vari episodi arbitrali durante Inter-Napoli "Nel contastro tra Lautaro e Olivera in area c'è un tocco con la mano destra del difensore azzurro dove il Var non è intervenuto e ha fatto bene perchè il tocco è completamente casuale ed era impossibile da evitare.

Sul calcio di rigore concesso ai nerazzurri, il contatto è molto leggero, Mariani è stato preso in contropiede dalla velocità e ha valutato non in maniera esatta il contatto, ma non andava assolutamente concesso il calcio rigore e il Var non poteva intervenire".