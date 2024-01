Sky, Marchetti: "C'è un motivo se il Napoli non ha ancora preso un difensore"

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: "L’esigenza primaria resta il centrale di difesa, lì mi aspettavo che si intervenisse in maniera un po’ più rapida. Se non è ancora arrivato nessuno in quel ruolo è a causa della grande concorrenza internazionale, con i club esteri che hanno maggiori disponibilità.

Dragusin ne è un esempio: è impossibile competere con le offerte delle inglesi e quindi il Tottenham non si poteva battere, al massimo si poteva anticipare chiudendo prima l’operazione, anche perché credo che al calciatore piacesse l’idea di vestire la maglia azzurra. In lizza ci sono attualmente Perez, Brassier e Theate: tutti profili che potrebbero dare una grossa mano al Napoli".