Sky, Marchetti: “Osimhen andrà via in estate per 120mln”

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Osimhen? Il giocatore si prende le responsabilità di quello che dice. Se la società non condivide o l'intervista non è autorizzata multerà il calciatore. Certo se un calciatore vuole lanciare un messaggio durante un'intervista nessuno lo può impedire. Detto questo io credo che Osimhen una sua scelta l'ha fatta, rinnovando il contratto con il Napoli e c'è una clausola.

Per cui il calciatore può anche decidere di andare via ma questa possibilità di andar via era stata ampiamente prevista nel rinnovo di contratto con una clausola da 120mln in su. Per cui il Napoli quando ha rinnovato il contratto con Osimhen sapeva benissimo che se fosse arrivata una società neanche ci avrebbe dovuto parlare. Costa 120mln e sono tutti contenti. Il rinnovo di Osimhen è durato tantissimo proprio perché all'interno della trattativa c'era di fatto la trattativa per la cessione. E aggiungo che se il giocatore avesse voluto davvero andar via non avrebbe rinnovato il contratto”.