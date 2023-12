Sky, Marianella: "Per Mazzarri gara speciale, cicatrice del rapporto con l'Inter ancora aperta"

"Mazzarri è uno di famiglia, perché ha mantenuto un buon rapporto col presidente De Laurentiis".

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky: "Mazzarri non stravolge nulla forse perché non c’era da stravolgere nulla. Ho sempre ammirato gli allenatori che non vogliono inventare l’acqua calda perché sanno che l’hanno già inventata. Il Napoli è una squadra che aveva un meccanismo perfetto, ha perso un difensore rispetto alla squadra campione d’Italia e ha perso allenatore e direttore generale. Ha, quindi, perso un triangolo di pezzi importanti, però la base è rimasta. Probabilmente c’è un Osimhen meno contento rispetto allo scorso anno, ma la base c’è. Quindi non c’era bisogno di stravolgere niente, ma di parlare in maniera diversa allo stesso gruppo. In qualsiasi squadra del mondo, il primo allenatore che viene dopo un qualcosa di straordinario ha difficoltà. Perché proprio un qualcosa di straordinario è difficilmente ripetibile, è difficile che si ricreino subito quelle situazioni lì.

Mazzarri è uno di famiglia, perché ha mantenuto un buon rapporto col presidente De Laurentiis. E’ uno che ha fatto bene in quella piazza e arriva dopo uno che ha fallito, quello è il segreto. Adesso sono curioso di vedere questa partita con l’Inter, perché a Mazzarri la cicatrice del suo rapporto con l’Inter non si è del tutto chiusa. C’è ancora un segnetto che resta lì in lui, quindi questa per lui sarà una partita speciale”.