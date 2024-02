Sky, Modugno: "ADL è in difficoltà, ma gli riconosco un merito"

Intervenuto a Televomero, il giornalista Sky Sport Francesco Modugno ha parlato alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo

Intervenuto a Televomero, il giornalista Sky Sport Francesco Modugno ha parlato alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo: "Il re è nudo, De Laurentiis ha sempre ostentato una corazza, un atteggiamento sovrano, invece mercoledì ho apprezzato quasi la sua volontà di offrirsi al popolo, alla gente, più che ai giornalisti presenti. Nei toni si è persa eleganza e sobrietà che invece dovrebbero appartenere alla nostra categoria.

Riconosco a De Laurentiis la volontà di fare chiarezza e la capacità di prendersi delle responsabilità e delle colpe, quindi lo apprezzo e aggiungo che nel momento in cui una persona è in difficoltà io faccio fatica a mettermi contro. Non con lui, ma di lato, per avere una visione lucida, ma ora non punto il dito. Perché De Laurentiis è in difficoltà altrimenti non avrebbe fatto la conferenza".