Sky, Ugolini: "Respinto assalto per Osimhen, ma a due anni dalla scadenza..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? E' stato respinto qualche timido assalto per lui circa un mese fa. Ma il giocatore è in scadenza nel 2025, il presidente potrebbe tenerlo senza rinnovo, ma è una situazione da gestire con attenzione. Non c'è fretta perché il tempo c'è, ci sono ancora due stagioni di contratto, ma poi l'anno prossimo, a un anno dalla scadenza, sarebbe diverso e pochi mesi dopo potrebbe firmare per un altro club. Non credo che il Napoli si farà trovare impreparato da questo punto di vista".