Iezzo: "2025 del Napoli è indescrivibile, la Supercoppa è stata la ciliegina"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha ripercorso il 2025 del Napoli: "E' stato un anno sorprendente, perché dopo l'annata bruttissima di due anni fa quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso è stato qualcosa di indiscrivibile. Indiscrivibile per come è venuto e per come era difficile fare un qualcosa del genere. Alla fine ci è riuscito Conte con un grandissimo lavoro e la vittoria della Supercoppa è la ciliegina sulla torta in una stagione davvero di altissimo livello".

