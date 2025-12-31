Del Genio: "Se togli il Var, tornano duemila errori a partita! Dubbi ci saranno sempre"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio: "Quelli che vogliono togliere il Var vogliono tornare a duemila errori? Col Var gli errori sono scesi, certo non sono stati eliminati e quelli che ci sono pesano, ma comunque si sta sbagliando meno. Ma sbagliare pochissimo è inevitabile. Qualche episodio resterà sempre dubbio anche col miglior supporto tecnologico. Ma per me ogni dato è utile per ridurre gli errori.
Sono anche per la chiamata quando gli arbitri decidono di non andare al Var come fanno in C. O magari dare un cartellino a tempo agli allenatori che dalla panchina impongono agli arbitri di andare al monitor. Poi magari ci vanno e comunque confermano un episodio e lì al massimo restiamo perplessi".
Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Da 0 a 10: la porcata del 'decreto' anti-Napoli, l'azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Elmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
