Podcast Di Napoli: "C'è subito Chivu dopo Conte tra i top allenatori del 2025 in Serie A"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?

"Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portata sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego. Al terzo posto Sarri, mi piace il suo modo di fare calcio, la passione che ci mette. Alla Lazio non c'è un ambiente semplice ma sta tenendo a galla la Lazio".

Il podio dei migliori giocatori della Serie A nel 2025?

"McTominay ha fatto un lavoro straordinario al Napoli. Ha faticato con De Bruyne ma è un ragazzo che ha dato un valore aggiunto al Napoli, per qualità e quantità. Al secondo posto Lautaro, perché è un leader vero e proprio. In certe piazze hai un peso diverso, e poi Yildiz. Spalletti dice che fa cose straordinarie in allenamento e ci credo. paga un po' la confusione che c'è stata alla Juve, con Spalletti può davvero fare molto bene".

Le tre squadre migliori del 2025?

"Metto il Napoli davanti, perché una squadra che vince il campionato dopo un disastro della stagione precedente è da citare per forza. Ha fatto grandi cose e sta continuando ancora adesso. Al secondo posto ci metto l'Inter, che ha affrontato una finale di Champions, ha lottato su tutti i fronti fino alla fine ma non ha vinto nulla, arrivando stanca alla fine. E poi il Bologna, che ha giocato anche un calcio divertente e ha dato continuità a un lavoro, pur cambiando molto sia in campo che in panchina".