Podcast Impallomeni: "McTominay crac impressionante, è il simbolo Scudetto!"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025?

"Conte, Gasperini e Italiano. Conte perché ha vinto, Gasp perché si è confermato a Roma dopo Bergamo, si è inserito con sensibilità, naturalezza, ha avuto un impatto impressionante in una piazza complicata. Italiano perché sta facendo un grande lavoro, è arrivato a Bologna con scetticismo, era difficile replicare il lavoro di Motta invece ha sgomberato ogni dubbio. На vinto la Coppa Italia e mantenuto intatto l'entusiasmo della piazza".

Il podio dei migliori giocatori della Serie A nel 2025?

"McTominay, 12 reti, tanti assist, è stato decisivo. Al primo anno in Serie A è stato un crac impressionante. E' il simbolo dello Scudetto del Napoli. Poi Svilar, che è la sintesi della Roma, stabilità, solidità, che parte dalla difesa. Il 50% della forza della Roma della difesa è il portiere, che sbaglia pochissimo. E poi Nico Paz, perché rappresenta l'anima tecnica insostituibile del Como, un progetto interessante che va sostenuto. Se c'è un Como competitivo è perché c'è un giocatore straordinario come lui".

Le tre squadre migliori del 2025?

"Napoli, Inter e Roma, Napoli per lo Scudetto e l'Inter per la stagione che ha fatto, anche se senza titoli. E' arrivata in fondo a tutto alla fine, va premiata per il percorso fatto. E' una squadra forte. Il Napoli per il lavoro di Conte e il riscatto dopo la stagione deludente. La Roma è la regina per punti del 2025 invece".