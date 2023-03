Il doppio ex Magoni: "L'Atalanta ha poco da perdere perché affronta i futuri campioni d’Italia"

"Sarà una bella gara, le squadre possono giocare a viso aperto".

TuttoNapoli.net

Oscar Magoni, dirigente ed ex di Atalanta e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Sarà una bella gara, le squadre possono giocare a viso aperto. Il Napoli non risentirà affatto dell’incidente di percorso subito contro la Lazio, dal proprio canto l’Atalanta gioca sul campo più difficile della serie A, non ha molto da perdere perché affronta i futuri campioni d’Italia. Mario Rui è un ottimo giocatore ma non credo che senza di lui Lobotka abbia tutta la responsabilità della costruzione, la forza del Napoli sta nel gruppo, con la Lazio è mancata un po’ di precisione e di cattiveria sotto porta, è stata solo una casualità.