Podcast Impallomeni: "Lukaku? Non so se riesce a sacrificarsi con Conte come 4 anni fa"

vedi letture

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

El Shaarawy potrebbe giocare contro la Svizzera?

"L'indizio è che chi parla in conferenza, poi gioca. Se parla lui, in teoria dovrebbe giocare. Lo vedo a sinistra, con Di Lorenzo a destra, i dubbi sono Frattesi-Pellegrini e Zaccagni-Chiesa".

Milan, si parla di Lukaku come centravanti:

"E' un attaccante adatto. E' di livello, ma dopo un inizio così così con il Belgio, ora non mi sta dispiacendo. Io credo che il Milan abbia bisogno di un attaccante, di un punto di riferimento essenziale e andrei su di lui, perché no? Se è fattibile, ci si deve puntare. Scettici perché è stato all'Inter? Io lo vedrei comunque bene".

Per Lukaku sarebbe meglio la destinazione Napoli?

"Sarebbe meglio il Milan, perché il Napoli si deve rifondare, è un ambiente che crea pressioni. Ci sono troppi punti interrogativi lì, non so poi se riesce a sacrificarsi come 4 anni fa con Conte all'Inter. Deve sacrificarsi tanto ma ha 31 anni...".

C'è fiducia nella Roma e in questa società?

"Il tifoso aspetta ora. C'è stata già una grande risposta, sono oltre 35mila rinnovi negli abbonamenti, c'è un grande amore, De Rossi è una garanzia. Adesso però capiremo come stanno le cose. I Friedkin ci hanno abituato che parlano poco, ma attraverso le azioni capisci le cose. Un altro colpo a sorpresa? Lì capiremo. Punteranno sull'Everton e lasceranno lì la Roma come il Nizza? Vediamo quello che vogliono fare, ma il tifoso intanto aspetta".