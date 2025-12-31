Marolda: "Il valore aggiunto non è Conte! Esiste perchè c’è proprietà italiana che ha investito molto"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Hojlund è Hojlund e sta giocando come gli piace giocare, non va legato a Lukaku. Sta giocando in una squadra che lo sta facendo rendere nel migliore dei modi, sia quando la squadra porta palla lo aiuta e sia il portiere. Non farei di questi paragoni, ha 22 anni e può migliorare. In questo momento gli va tutto bene come capita nel calcio, se continua ad avere la media avuta nelle ultime 3-4 partite per i prossimi anni posso inserirlo nella storia”.

Su Neres e Hojlund: “La squadra sta aiutando molto Hojlund, penso a Neres che lo ha fatto nelle ultime 3-4 gare. Il Napoli difende alto, dà palla al centravanti. Non può mai essere un giocatore che cambia la squadra, ma è sempre la squadra che cambia tutto”.

Su Lukaku: “Con tutto il rispetto per Lukaku al momento è meglio che non entra, parliamo di un giocatore che potrebbe rompere l’equilibrio che ora si è creato. Da quando Conte ha ricominciato a fare l’allenatore dopo la disfatta di Bologna ha segnato nuove gerarchie e ha portato cose nuove. Dopo Bologna ha rivoltato tutto, Neres non è vero che non era pronto giocare ma semplicemente non li faceva giocare”.

Sulla lotta scudetto: “Le proprietà di Inter, Milan e Juve non sono molto interessate al calcio, avere una proprietà italiana è un valore aggiunto e non è Conte. Conte esiste perchè c’è una proprietà italiana che ha investito molto per accontentarlo. Il Napoli ha speso 33 mln per Beukema, 34 per Lucca, 25 per Lang e non stanno rendendo per quanto il club ha speso. Poi va detto che il risultato del Napoli è trionfale, ma chiunque può comprare in questo modo. Milinkovic Savic? Ah speriamo che torna presto Meret. Trovo offensive le parole di Conte e ti dico che il Napoli sta dominando il campionato da anni”.

Su Lobotka: “Penso che sia il giocatore più indispensabile del Napoli, poi se avesse la capacità di verticalizzare in avanti sarebbe davvero completo”.

Sul mercato: “Se cedi Mazzocchi o quei ragazzi giovani non penso ci siano molti ricavi, devi prendere Mainoo in prestito secco e valorizzarlo al Manchester United”.