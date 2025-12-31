Del Genio: "2025 ripetibile, le tante novità introdotte da Conte portano ad un'identità precisa"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Mi auguro da tifoso del Napoli che il 2025 sia ripetibile. Non è un augurio che proviene dal mondo dei sogni, ci sono delle informazioni recenti che ci arrivano, che mi fanno sperare che possa essere ripetibile questo anno. Il Napoli ha vinto uno scudetto, che quando lo vinci dire che non hai un'identità può sembrare che dici una sciocchezza, eppure il Napoli ha vinto uno scudetto grazie ad una straordinaria capacità di adattarsi alle partite e ai momenti della stagione pur non avendo un'identità precisa. Il fatto di non avere un'identità precisa è stato confermato da alcune mosse di mercato e da un momento di grande indecisione da parte dello stesso Conte per trovare la soluzione e mettere insieme il nuovo organico che si era formato.

Adesso, invece, penso che le ultime modifiche che sono state apportate, sia stata trovata. Non mi riferisco solo ai numerini 3-4-2-1, ma proprio alle idee che sono state indrotte: le posizioni di Neres ed Elmas, come si fa a cercare Hojlund in maniera diversa da come lo si era cercato all'inizio, come si muove Di Lorenzo da braccetto che però spesso viene in appoggio agli altri due su quella fascia, Politano in questa nuova posizione. Tante cose che sono state indrotte, mi sembra che portino al miglioramento di alcuni automatismi e quindi ad un'idendità ben definita. Quando trovi l'identità, la partita storta può uscire sempre, ma diventa più difficile che si presentino con continuità".