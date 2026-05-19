Marinozzi: “Queste le caratteristiche che dovrà avere il sostituto di Conte al Napoli”

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Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli

Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli e le possibili soluzioni per la sua successione sulla panchina azzurra. Più che soffermarsi sui singoli nomi, Marinozzi ha invitato a ragionare sulle caratteristiche necessarie per guidare il nuovo ciclo del club.

Le caratteristiche del nuovo allenatore secondo Marinozzi

“Più che fare nomi cerchiamo le caratteristiche che deve avere: valorizzare i giocatori, dare un’impronta di gioco in base alla rosa, gestire bene il doppio impegno e crescere insieme, cosa che nel nostro calcio non si vede spesso. Come il Napoli quando scelse proprio Sarri. A me piacerebbe un nome straniero, un mix con il nostro calcio per mostrare che c’è un’altra strada. C’è anche la figura di Thiago Motta, che ha avuto difficoltà di spogliatoio ma questa Juve rispolvera la sua figura perché evidentemente non era lui il problema, ma la squadra senza costrutto. I nomi che girano sono una possibilità, ma queste sono le caratteristiche”, ha spiegato il giornalista, tracciando un identikit preciso del profilo ideale per il futuro del Napoli.