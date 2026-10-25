Napoli-Roma, Del Genio: “Allegri deve capire che attaccando hai meno possibilità di subire gol”

Il Napoli si fa rimontare due volte dalla Roma e pareggia 3-3 al Maradona. Il giornalista Paolo Del Genio assegna un 6,5 ad Allegri.

Il Napoli non riesce a proteggere il doppio vantaggio e si lascia sfuggire una vittoria pesante contro la Roma. Al Maradona finisce 3-3, con gli azzurri raggiunti per due volte dopo essere andati avanti di due reti. Una rimonta subita che riporta al centro della discussione le scelte di Massimiliano Allegri e la gestione dei momenti chiave della partita. Proprio su questo aspetto si è soffermato Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube di Napolità, che ha assegnato un 6,5 all’allenatore azzurro, invitandolo però a puntare su un atteggiamento più coraggioso: “Voto 6,5 ad Allegri. Forse meritava di più, ma gli diamo la responsabilità di questo vado o non vado, più coraggio o meno coraggio, mi difendo, mi abbasso. Una mentalità che non vorrei fosse stata trasmessa alla squadra come dna di difendersi”.

Del Genio: “Il Napoli deve attaccare di più per prendere meno gol”

L’analisi del giornalista si concentra sulla necessità di cambiare mentalità, evitando di arretrare troppo quando il risultato sembra sotto controllo. Secondo Del Genio, infatti, continuare ad attaccare può rappresentare la soluzione migliore anche per proteggere il vantaggio e limitare le occasioni concesse agli avversari: “Il Napoli e le altre squadre non sanno più gestire il risultato. Bisogna far attaccare il meno possibile certe squadre, e per farlo dovremmo attaccare noi il più possibile anche quando sei sul 2-0, lo dicono i dati. Non solo il Napoli quando attacca ha più possibilità di segnare, ma ha anche più possibilità di non prendere gol. Avere questa mentalità deve diventare il dna del Napoli se si vuole provare a fare una rimonta difficile in classifica”.