"In A Di Maria come Maradona", Ferrara difende Buffon: “Pensiero stravolto, Diego è imparagonabile”

Qualche giorno fa Gianluigi Buffon ha detto che "in Serie A Di Maria sarebbe come Maradona". Ciro Ferrara, intervenuto ad un evento della Fondazione Cannavaro-Ferrara, ha parlato ai giornalisti presenti: “Conosco il pensiero di Gigi su Diego, è stato stravolto. Lui voleva dire che Di Maria aiuterebbe tanto qualsiasi squadra dovesse acquistarlo, in questo caso si parlava della Juventus. Non c’è paragone, non può esserci per nessuno e mai ci sarà”.