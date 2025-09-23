Incocciati sulle avversarie del Napoli: "Inter attrezzata, Milan ben quadrato. Sulla Juve..."

Beppe Incocciati, doppio ex di Napoli-Pisa, ha riliasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino parlando proprio degli azzurri e della possibili contendenti per lo Scudetto: "Il Milan di Allegri mi sembra ben quadrato. Sono curioso di vedere come Max cambierà l’assetto quando tornerà Leao. Per me impensabile che tolga Gimenez. L’Inter ha una rosa attrezzata e anche la Juventus non mi pare niente male".

Al nostro calcio mancano personaggi come Romeo Anconetani?

"Ha scritto, con Rozzi, pagine importanti nello sport italiano. Lui era un padre di famiglia, con loro ti sentivi un figlio. Oggi c’è distacco, non ci sono i sentimenti. Meno male che ci sono gestioni come quella di De Laurentiis e Lotito".