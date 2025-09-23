Incocciati sulle avversarie del Napoli: "Inter attrezzata, Milan ben quadrato. Sulla Juve..."
TuttoNapoli.net
Beppe Incocciati, doppio ex di Napoli-Pisa, ha riliasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino parlando proprio degli azzurri e della possibili contendenti per lo Scudetto: "Il Milan di Allegri mi sembra ben quadrato. Sono curioso di vedere come Max cambierà l’assetto quando tornerà Leao. Per me impensabile che tolga Gimenez. L’Inter ha una rosa attrezzata e anche la Juventus non mi pare niente male".
Al nostro calcio mancano personaggi come Romeo Anconetani?
"Ha scritto, con Rozzi, pagine importanti nello sport italiano. Lui era un padre di famiglia, con loro ti sentivi un figlio. Oggi c’è distacco, non ci sono i sentimenti. Meno male che ci sono gestioni come quella di De Laurentiis e Lotito".
Pubblicità
Le Interviste
Rileggi livePisa, Gilardino in conferenza: "C'è amarezza, ma gran prova! Creare problemi al Napoli non è da tutti"
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com