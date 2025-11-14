Infortuni Napoli, prof. Castellacci: "Mettono in difficoltà anche la società"

vedi letture

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio.

Dottore, ad oggi il Napoli conta già 17 defezioni muscolari. Che cosa può essere accaduto?

"Onestamente non posso saperlo, perché sono all’esterno. Per noi è facile parlarne, ma non sappiamo davvero cosa accada dentro la società. Certamente sono tegole pesanti per il Napoli e per Antonio Conte: questi infortuni ripetuti mettono in difficoltà anche la società. Al Napoli, nella passata stagione, teneva banco il muscolo soleo, oggi il bicipite femorale: bisogna che Conte ed il suo staff facciano delle riflessioni sulla preparazione. A noi è facile dirlo, ma loro sono professionisti seri: sono sicuro che tutto lo staff, preparatori, medici e tecnici stiano già analizzando la situazione per capire cosa non stia funzionando. I numeri sono allarmanti e vanno presi con molta attenzione".

Esiste un modo per combattere questo tipo di infortuni?

"La prevenzione è l’arma segreta della medicina sportiva. È una cultura scientifica fondamentale, e i medici sportivi vi dedicano molto del loro lavoro. Il Napoli non è certo una società impreparata: ha professionisti affermati, e la prevenzione fa parte del loro DNA. Poi, però, succede ciò che deve succedere. La riflessione deve andare oltre: riguarda la prevenzione ma anche la terapia e l’analisi delle cause. Quando si ripete un pattern, ci si siede a tavolino e si studiano le motivazioni. Una volta capite, è più facile impostare una prevenzione efficace per il futuro".