Scarlato: "Il 2° posto varrebbe lo Scudetto visti tutti gli infortuni"

A Canale 8 Scarlato è netto: il secondo posto varrebbe come uno scudetto. Troppi infortuni, ma un Napoli al completo avrebbe lottato fino in fondo

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Gennaro Scarlato: "Buongiorno? Gli errori fatti non devono più avvenire da un giocatore come lui. Poi ha ritrovato la condizione fisica: quando tu ritrovi il fisico con la fiducia, riesci a fare delle prestazioni sontuose. Se il secondo posto varrebbe lo Scudetto? Sì, perché gli infortuni sono stati tanti: io voglio immaginare un Napoli al completo, dove poteva stare ad oggi...".

