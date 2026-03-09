Giordano incorona Gilmour: "Mi ha incantato! Il dopo-Lobotka fa meno paura"

A Canale 8 Giordano esalta Gilmour dopo Napoli-Torino: "Sono rimasto incantato". Con lo scozzese comincia a far meno paura il dopo-Lobotka

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano: "Se il secondo posto varrebbe lo Scudetto? Non vale lo Scudetto, perché lo Scudetto ha un valore assolutamente superiore a qualsiasi altro tipo di comportamento, seppur ragguardevole. Il secondo posto sarebbe un premio per l'impegno, per la volontà, per l'ostinazione a combattere contro le avversità, ma comunque nascerebbe una serie di rimpianti che resterebbero lì.

Sono rimasto incantato da Gilmour. Due centrocampisti di fronte, uno che aveva i piedi buoni che non faceva il centrocampista ma che ha fatto la punta e il centrale difensivo. La prestazione di Gilmour già mi era sembrata sontuosa alla fine del primo tempo, ha rafforzato questa considerazione alla fine della partita e ha già tracciato un'idea per il futuro. Con una partita del genere, comincia a farti meno paura il dopo-Lobotka. Lobotka non è più un ragazzino, devi cominciare a ragionare in prospettiva: non è facile trovare giocatori che abbiano una sensibilità tattica, tecnica e geometrica. Quella che ha dimostrato Gilmour è veramente impressionante".