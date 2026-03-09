Dazn, De Giuseppe: "Il Napoli era da lotta Scudetto, ma si è autoescluso"

Il bordocampista Dazn parla della corsa al titolo in Serie A con un Napoli "autoescluso" e un'Inter "che resta la squadra più forte"

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista DAZN, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi in casa azzurra dopo Napoli-Torino, e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando si è alzato De Bruyne per riscaldarsi aveva infiammato l'intera Fuorigrotta. Ha avuto un infortunio la cui preoccupazione più grande era capire se sarebbe poi tornato. Alisson? È bello, divertente, spero che possa mantenere questo livello. Proprio per il gusto di vederlo giocare a pallone. Ha personalità, carisma, ha confidenza con i compagni e non è scontato per un giocatore arrivato a gennaio. Ci sono sempre meno giocatori così nel nostro campionato. McTominay l'abbiamo visto a bordocampo con Di Lorenzo, credo che tornerà per la partita contro il Lecce.

Campionato riaperto? L'Inter ha sette punti di vantaggio. Sette punti sono ancora tanti, la prossima giornata è importante. Bisogna capire come reagisce l'Inter alla sconfitta del derby. Va dato grandissimo merito al Milan che sta facendo un grandissimo campionato. Il Napoli aveva avuto una rosa costruita per lo Scudetto. L'annata dell'Inter ti abbassa un po' i rimpianti, però la rosa di tutti i tesserati azzurri era da Scudetto. Se fossero stati tutti a disposizione, sia chiaro. Questo campionato l'ha perso il Napoli? In un certo senso non è una lettura totalmente sbagliata, perché sulla carta era da lotta Scudetto. Ma parliamo di un Inter che resta la squadra più forte. Potremmo dire che il Napoli si è autoesclusa dal campionato".