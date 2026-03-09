Corbo fa notare: "Mercato fallimentare. Conte ha vinto con 8/11 della rosa di Spalletti"

Corbo attacca: "Conte, Manna e ADL hanni fallito il mercato estivo". E avverte: la conferma del tecnico dovrà essere subordinata a un cambio di strategia

Il giornalista Antonio Corbo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per commentare gli ultimi temi sul Napoli e non solo: "Il calcio dove sta andando? Nel mondo ci sono delle guerre e esistono rischi di collisione tra il mondo del calcio e le guerre. Chi sta riflettendo su questo non sono solo io ma anche il Presidente del Napoli, attento osservatore dei fenomeni e bravissimo imprenditore. Mancano 95 giorni ai campionati del mondo e Infantino non ci ha ancora detto se le guerre in corso disturberanno o posticiperanno il mondiale.

Conte ha fallito, con Manna e De Laurentiis, il mercato estivo: non c’è stato rapporto tra acquisti fatti ed esiti. Conte ha vinto nel biennio scudetto e Supercoppa con 8/11 della squadra di Spalletti. E’ possibile ripetere gli investimenti fatti nel biennio di Conte spendendo altri 300mln? No, non ci sono più plusvalenze e l’economia di guerra complica le cose. Per questo, il Napoli dovrà prevedibilmente spingere i freni. Per questo la conferma di Conte che io mi auguro dovrà essere subordinata ad un cambio di strategia. Guarigioni complesse e troppo lente, e troppi infortuni: bisognerà a fine stagione capire cosa è successo, non per punire ma in chiave costruttiva, per non ripetere gli stessi errori.

Alternanza Milinkovic-Meret ha peggiorato entrambi. Meret è uscito a vuoto nella penultima uscita di campionato; venerdì col Torino Milinkovic presunto giocoliere che ha messo la firma sul gol del Torino. A uesto punto, credo che entrambi rendano meno con l’alternanza. Bisogna che il Napoli se lo chieda, questo! Il portiere è un ruolo antropologicamente importante, significa solitudine e bisogna che si rifletta su questo”.