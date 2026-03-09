Corsa Champions, Rampulla: "Juventus favorita su Como e Roma"

A TMW Radio Rampulla indica la Juve come favorita nella lotta Champions, ma esalta il Como: "Sta facendo cose strepitose, inimmaginabili a inizio stagione"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Atalanta in Champions contro il Bayern Monaco. Cosa dice?

"Sarà una bella partita, molto impegnativa. Agli ottavi di Championsp però non ci sono partite facili, da adesso comincia a farsi sul serio. Il Bayern è una delle favorite alla vittoria finale, ma l'Atalanta col Borussia ha dimostrato di essere tosta. Per me contro l'Udinese la testa era già al Bayern. Quando hai partite così importanti, la partita prima lo vedi che ci pensi e non ci metti la cattiveria giusta che dovresti metterci".

Dopo la vittoria del derby da parte del Milan, campionato riaperto?

"L'Inter ha 7 punti di vantaggio, la dice lunga sul cammino delle altre. II Milan è lì, l'Inter non può dormire sonni tranquilli ma possono buttarlo solo loro via lo Scudetto".

Como, Roma e Juve: visto il calendario, chi è favorito per la lotta Champions?

"Bisogna dare merito al Como che sta facendo cose strepitose, inimmaginabili a inizio stagione. La sconfitta della Roma ha livellato ancora la situazione. Vedo favorita la Juve ora. Poi magari il Como le vince tutte...".

Fondamentali ora i giocatori che possono farti il colpo:

"La Juve? Dipende dalla condizione di Vlahovic. Quando non giochi da tanto tempo, i tempi di gioco e tante altre cose sono da rivedere. E' lo spirito che ci mette conterà anche. Guardo il calcio, ma io Openda non sapevo neanche chi fosse. Un che costa 45 mln deve essere un Harry Kane o giù di li. Altrimenti prendi Pinamonti, Scamacca, che qualche gol te lo fanno comunque".