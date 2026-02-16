Infortunio Rrahmani, Conte: "Non è un problema un altro in meno, troveremo soluzione"

Antonio Conte ieri a Dazn ha risposto anche a una domanda su Rrahmani dopo l'infortunio rimediato contro la Roma in occasione del rigore poi su Wesley. Così il tecnico del Napoli: "Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione".

