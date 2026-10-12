Inler e il ricordo del gol storico a Villarreal: "Pensavo che Mazzarri stesse per cambiarmi"

La sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli riporta indietro le lancette al dicembre del 2011

La sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli riporta indietro le lancette al dicembre del 2011, quando gli azzurri conquistarono in Spagna una qualificazione storica agli ottavi di finale. Tra i grandi protagonisti di quella serata ci fu Gokhan Inler, autore del gol che sbloccò la partita prima del raddoppio di Marek Hamsik. L'ex centrocampista del Napoli, oggi dirigente dell'Udinese, ha ricordato quella notte in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando anche alcuni retroscena legati a Walter Mazzarri.

"Appartiene al mio vissuto, rappresenta un momento particolarmente felice di quell'epoca in cui ero giovane. Vincemmo 2-0 in Spagna e passammo il turno, ritrovandoci agli ottavi. Un risultato clamoroso, considerata la compagnia".

Il Napoli riuscì infatti a qualificarsi in un girone con Bayern Monaco, Manchester City e Villarreal, chiudendo a quota 11 punti e precedendo la squadra allora allenata da Roberto Mancini.

Inler e il gol al Villarreal: "Pensavo che Mazzarri stesse per cambiarmi"

Inler sbloccò quella partita con una conclusione potente, prima del raddoppio di Hamsik: "Non riuscivamo a venirne a capo. Svelo una curiosità: sullo 0-0, avvertivo l'ansia nostra e quella di Mazzarri, a un certo punto ho pensato che stesse per cambiarmi. E proprio in quell'istante, feci lo 0-1".

Agli ottavi sarebbe poi arrivata l'eliminazione contro il Chelsea, futuro campione d'Europa, nonostante il 3-1 dell'andata al San Paolo. Inler segnò anche a Stamford Bridge: "Un pallone che controllo di petto, quasi sospeso, poi trovo l'angolo". Un'avventura rimasta nel cuore dello svizzero, che della Champions sottolinea ancora oggi il fascino: "C'è una qualità elevatissima, anche un'atmosfera stimolante".