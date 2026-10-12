Villarreal, Moleiro svela: "Ho sentito Rafa Marin, mi ha detto che mi darà tanti calci"

Alberto Moleiro, centrocampista del Villarreal ed ex compagno di squadra di Rafa Marin, ha parlato in conferenza stampa.

Alberto Moleiro, centrocampista del Villarreal, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una partita complicata, il Napoli ha giocatori di altissimo livello, sarà una partita molto difficile e dovremo dare il 100% per ottenere la vittoria. E lo faremo".

Hai parlato con Rafa Marin? "Ci ho parlato questa settimana e mi ha detto che mi darà tanti calci (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui, ci ho parlato in questi giorni, di come si sentiva, di quanta voglia avesse di giocare. E' molto contento di come ha cominciato la stagione del Napoli".