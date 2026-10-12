Foto ADL riceve il Collare d'Oro per il Napoli: "Qui tutto è possibile, ora i bambini tifano per noi"

Questa mattina, a Roma, nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale. Il CONI ha conferito alla Società Sportiva Calcio Napoli, rappresentata dal presidente Aurelio De Laurentiis, il Collare d'Oro al Merito Sportivo. Sotto la sua gestione il Napoli ha vissuto oltre venti anni di cresciuta continua, culminati con due scudetti e con la stabilità nelle coppe europee coprendo quasi un quarto di secolo della storia azzurra.

Il Presidente di SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato: "Sto realizzando un film e siamo in post produzione proprio sui 100 anni di passione. A Napoli tutto è possibile. Nel Settecento Napoli era la regina d'Europa. Adesso vedo che fortunatamente le cose stanno cambiando. Credo che tutti abbiamo lavorato per risalire la china. Questo è un premio che va a una società che, per cento anni, è andata avanti e deve essere il simbolo per i nostri bambini che, quando sono arrivato a Napoli, erano legati maggiormente ad altre squadre. Abbiamo riportato milioni di bambini a tifare per il Napoli e per i colori azzurri, che sono, tra l'altro, gli stessi del mare, del cielo e della nostra nazionale".