Insigne su Osimhen: "Impressionante in profondità, ricorda Cavani nei movimenti"

Intervistato da Sky dopo la vittoria di Parma (qui), il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato interrogato anche su Victor Osimhen:

"Osimhen? Ha impressionato non solo me ma a tutti il gruppo, quando attacca la profondità è devastante. Mi ricorda Cavani con i suoi movimenti, ci aiuterà anche perchè da qualcosa di diverso rispetto a me e Dries, lui può creare spazi a noi tra le linee. Consiglio? Gli abbiamo detto di stare tranquillo, è giovane, anche il mister gliel'avrà detto. E' all'inizio ed ha tante possibilità per crescere".