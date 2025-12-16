Insigne: "Supercoppa? Spero che sarà il Napoli ad alzare il trofeo! Tornerò in serie A? Mi sto allenando..."

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha incontrato i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon distribuendo libri e doni nel reparto di oncologia pediatrica. L'ex azzurro, a margine dell'attività “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”, promossa da Artis Suavitas in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Difficile spiegare certe sensazioni. Ho tre figli e posso immaginare lo stato d’animo dei genitori, ai quali auguro di avere sempre tanta forza.

Personalmente sono sempre a disposizione di questa struttura, spero di aver regalato un momento per sorridere. La mappa del tifo all’interno del reparto? Sono tutti napoletani, come è giusto che sia. Tornare in serie A? Mi sto allenando in palestra e in campo, vediamo cosa accadrà. Sulla Supercoppa? Spero che sarà il Napoli ad alzare il trofeo”