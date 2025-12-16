Rastelli: “Se il Napoli non è al 100%, fa fatica a fare risultato. Quei tre tutti insieme? Difficile"

Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Per quanto riguarda la situazione del Napoli parliamo di una squadra che se non è al 100 % fa fatica a fare risultato. E’ una squadra che dal punto di vista fisico ed energia deve essere al pari o superiori alle altre, quando ti mancano tanti uomini la squadra va in difficoltà. Dopo Bologna la squadra aveva ricaricato le batterie, poi dopo un pò può fare fatica”.

Gare in casa e in trasferta: “E’ una questione mentale, il Maradona ti dà la spinta nei momenti di difficoltà ma le gare vengono preparate allo stesso modo”. Sulla squadra: “Conte ha fatto cambiamenti, ha spostato alcuni giocatori e si è accorto che la squadra non ne aveva per vincere e ha provato a dargli equilibrio”.

Sugli infortuni: “I giocatori al momento sono molto monitorati, lo sappiamo tutti. Lo staff tecnico di un allenatore e il lavoro che fanno con i preparatori sono tutti monitorati”.

Sulla tattica: “Neres, Hojlund e Lukaku insieme? Serve giocare Neres trequartista e la coppia Hojlund e Lukaku, ma penso al momento che sia molto difficile”.