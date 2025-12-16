Galliani: "Giovedì sarà una gara di scacchi, Conte e Allegri i tecnici più bravi della A"

Gianluca Galliani, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Negli ultimi anni gli infortuni sono aumentati ovunque, in Inghilterra ci sono assenze più prolungate da parte dei giocatori, a livello di gestione degli staff bisogna fare un attento lavoro di prevenzione, bisogna fermare i giocatori prima che si facciano male, alcuni club lo fanno altri no. Se inizi ad avere tanti infortuni sei costretto a far giocare sempre gli stessi che prima o poi si faranno male, è un cane che si morde la coda.

Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile. Fulkrug sarà il nuovo bomber del Milan, molto probabilmente sarà in panchina contro il Cagliari”.