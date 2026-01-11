Inter, Bisseck a DAZN: "Non pensiamo all'andata, ma ci ha insegnato tanto"

Nel pre-patita di Inter-Napoli, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia e compattezza.

Sull’eredità del match d’andata, il difensore nerazzurro è chiaro: “Non ci stiamo pensando troppo, ma abbiamo imparato tante cose. Siamo ben preparati e carichi: se mettiamo tutto questo in campo possiamo avere una bella serata”.

Bisseck ha poi sottolineato la continuità della linea arretrata: “È la sesta partita di fila che giochiamo così. Tutti e tre abbiamo qualità e il sistema del mister possiamo farlo bene. Sono felice di aiutare la squadra e spero di farlo anche oggi”.

Sulle consegne difensive e l’aiuto reciproco: “Dobbiamo stare ovunque, è normale dare una mano al compagno. Manu (Akanji, ndr) non ha tanti problemi con gli attaccanti, ma loro ne hanno di forti e dobbiamo difendere tutti insieme”.