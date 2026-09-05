Inter, Carlos Augusto: "Gran partita col Napoli, dimostrato la nostra forza"

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Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la vittoria sul Napoli: "Complimenti a tutta la squadra, ringrazio questo gruppo, è stata una grande partita una grande prova, dobbiamo continuare cosi che possiamo arrivare lontano. Abbiamo un grande gruppo sono arrivati giocatori importanti e tutti devono essere pronti. Sappiamo che possiamo fare la differenza, lavoriamo durante la settimana e siamo tutti a disposizione per i compagni. Alle volta lo scorso anno ci è mancata qualche partita oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, una grande partita e sono contento per la vittoria".