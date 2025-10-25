Inter, Marotta a Dazn: "Al Maradona pubblico straordinario, servirà un grande approccio!"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Napoli: “Se facciamo una retrospettiva la sconfitta contro la Juventus è stata frutto di una situazione paradossale, perché stavamo vincendo fino a pochi minuti dalla fine. Ci siamo ritrovati in quello che è il nostro percorso ordinario, siamo destinati come tanti altri grandi club ad arrivare più in alto possibile. Giochiamo contro i campioni in carica e servirà un grande approccio, perché lo faremo davanti a un pubblico straordinario".

Cosa avete insieme a Chivu per ridare questa energia? "Devo sottolineare che Chivu ha disputato la prima partita nella vecchia stagione, questo è un po' atipico come il fatto che non abbiamo potuto fare una preparazione normale. Chivu è stato bravo perché è bravo, sapevamo con chi avevamo a che fare e non ci meravigliamo che oggi stia facendo bene e gode della stima di tanti che lo avevano criticato. Principalmente il motivo per cui abbiamo ritrovato la strada giusta è il lavoro suo e dei giocatori".