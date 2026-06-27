Inter-Napoli, l'aneddoto di Zenga su Maradona: “Dopo lo Scudetto mi fece i complimenti”

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Walter Zenga racconta il rapporto di amicizia e rispetto con Diego Armando Maradona, ricordando gli incontri a Dubai

Ospite della RSI, Walter Zenga ha ricordato il legame di amicizia e rispetto che lo ha unito a Diego Armando Maradona, ripercorrendo alcuni momenti condivisi durante le rispettive esperienze a Dubai: "Ci incontravamo spesso quando vivevamo entrambi a Dubai. Lui allenava l'Al-Wasl, io l'Al-Nasr. Prima del secondo derby che abbiamo giocato, lo invitai nel mio ufficio e ci mettemmo a parlare. A un certo punto bussano alla porta e ci dicono: "Tra 15 minuti inizia la partita" (ride, ndr). Il mio rapporto con Diego è sempre stato caratterizzato da rispetto e amicizia".

Maradona, l’aneddoto di Zenga

Zenga ha poi ricordato anche un episodio legato a una sfida tra Inter e Napoli a San Siro, sottolineando la stima reciproca anche dopo il fischio finale: "Dopo la partita dello scudetto dell'Inter contro il Napoli (28 maggio 1989, ndr), a San Siro, lui fece un'intervista durante la quale mi fece i complimenti. La sua grandezza è che nessun giocatore, dai compagni agli avversari, ha mai parlato male di lui. Era benvoluto da tutti".