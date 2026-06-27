De Bruyne show, The Athletic lo esalta: "Gol di rara eleganza! Bentornato al Mondiale"

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Mondiali 2026, Kevin De Bruyne dà spettacolo nel 5-1 del suo Belgio: il giornalista Phil Hay di The Athletic incorona la sua prova

Kevin De Bruyne è tornato a mettersi in mostra con il suo Belgio: nel 5-1 rifilato alla Nuova Zelanda - decisivo per qualificarsi ai sedicesimi di finale del Mondiale - il centrocampista del Napoli ha siglato il tris con una bellissima rete da fuori area. Il giornalista Phil Hay di The Athletic ha esaltato la sua prestazione:

"Aspettavamo da un po' che Kevin De Bruyne si presentasse a questi Mondiali. Era difficile pensare che il torneo potesse scorrere senza una sua giocata da fenomeno, ma Egitto e Iran, le prime due avversarie del Belgio nel girone, si erano dimostrate piuttosto impenetrabili davanti ai suoi movimenti e alle sue trame di gioco

Non è un segreto che gli anni migliori del centrocampista siano ormai dietro di lui, a 34 anni, ma il suo tocco e il suo cervello non lo abbandoneranno mai, e la sua splendida conclusione per il terzo gol del Belgio ne è stata la dimostrazione perfetta. Il controllo col destro per portarsi il pallone sul limite dell'area è stato di rara eleganza, capace da solo di tagliare fuori il difensore più vicino. E il tiro che è seguito basso, chirurgico, da circa venti metri, è sembrato uscito direttamente dal repertorio che per un decennio ha fatto la fortuna del Manchester City, prima del suo addio per Napoli un anno fa.

Il Mondiale 2026 ha visto grande nome dopo grande nome accendersi. Bentornato alla festa, KDB".